شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لإنشاء محطة رابغ 4 بسعة 600 ألف م3 من المياه المحلاة يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس عبدالرحمن الفضلي بمقر الوزارة، أمس، اتفاقيات إنشاء مشروع محطة «رابغ 4» لإنتاج المياه المستقلة بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة، بسعة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.

وأوضح الفضلي أن هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقا لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة منظومة الإمداد في مناطق المملكة كافة، مما يعكس استراتيجيتها مع هذا القطاع لتنفيذ مشاريعها، مشيرا إلى أن المشروع يأتي امتدادا للعديد من المشاريع المماثلة التي تم تنفيذها مع القطاع الخاص.

وأبان الوزير أن مشروع محطة رابغ 4 سيعمل بشكل مباشر لخدمة الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى المستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفا أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي، إلى أن التشغيل الفعلي للمشروع سيبدأ في الربع الأول من عام 2026، وسيعمل باستخدام تقنية «التناضح العكسي»، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في خفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، إضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

يذكر أن مشروع محطة رابغ 4 لإنتاج المياه المستقل يعد المشروع الثامن من مشاريع إنتاج المياه المحلاة بالشراكة مع القطاع الخاص بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه، حيث تم طرح المشروع على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، ولاقى اهتمام 39 شركة من بينها 20 شركة سعودية، وتم تأهيل 8 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات منها 3 شركات محلية و2 عالمية وشركة خليجية، مضيفا أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور» وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه ومجموعة المؤيد للمقاولات.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

مشروع محطة «رابغ 4» لإنتاج المياه:







الموقع محافظة رابغ



السعة 600 ألف متر مكعب يوميا



التشغيل بالربع الأول 2026



استخدام تقنية «التناضح العكسي»



نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)



يخدم الحجاج والمعتمرين



يخدم المستفيدين في منطقتي مكة والمدينة



يعد المشروع الثامن بالشراكة مع القطاع الخاص







خفض استهلاك الطاقة الكهربائية.



تحقيق مستويات إنتاج عالية.



تقليل تكاليف التشغيل.



دعم المحتوى المحلي.



زيادة نسبة التوطين.







تقدم 39 شركة بينها 20 شركة سعودية



تأهل 8 شركات متقدمة



المنافسة جرت بين 3 تحالفات



التحالف الفائز يتكون من:



شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور»



شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه



مجموعة المؤيد للمقاولات



الأهداف:المنافسة: