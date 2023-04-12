شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 12-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-4-2023.



إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.





البورصة تخسر 9 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 384.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.6 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.52%، والعرب على 6.65%، واستحوذت المؤسسات على 27.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 252.2 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، 368 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 151.2 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 105 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16741 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 20020 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 6953 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4466 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3530 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 28.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.05%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 6.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.74%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 17.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.77%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 8.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.65%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.849 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.61%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.70%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 3.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 40.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.21%.

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.124 دولار بنسبة تراجع بلغت 8.62%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 34.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.62%.