شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تقديم طلبات الترشح لانتخابات الغرف التجارية لدورة 2023 – 2027 والان مع تفاصيل الخبر
وتم تحديد يوم السبت 17 / 6 / 2023 "يومًا واحدًا" لدعوة الناخبين لانتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية .
ومن الشروط الواجب توافرها بالمادتين "5 و 7" من القانون 189 لسنة 1951 وتعديلاته بالنسبة للمتقدمين للترشح "أن يكون مصري الجنسية - ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا ميلاديًا - أن يحسن القراءة والكتابة من واقع شهادة أي مؤهل أو القراءة والكتابة أمام اللجنة - أن يكون مُتمتعًا بالأهلية اللازمة القانونية لمزاولة التجارة - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بتقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة - ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بتقديم شهادة من المحكمة المختصة - يقدم طلب الترشح كتابة ممن توافرت فيهم هذه الشروط إلى رئيس لجنة الجدول ، على أن يُودع خزانة المحافظة التي يقع بدائرتها مقر الغرفة التجارية تأمينًا قدره 500 جنيه فقط لاغير عن الترشح - لا مانع من أن يتم تقديم أوراق الترشح بموجب توكيل خاص موثقًا بالشهر العقاري.