شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تقديم طلبات الترشح لانتخابات الغرف التجارية لدورة 2023 – 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن بدء تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية عن الدورة 2023 - 2027 ، بداية من اليوم الأربعاء 12 من إبريل الجاري ولمدة 5 أيام عمل متتالية وهي "12-13-16-18-19" طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 109 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 7-4-2023 والمُعدل بالقرار 111 لسنة 2023 بتعديل تاريخ تقديم طلبات الترشح اليوم الأربعاء بدلًا من غدٍ الخميس، على أن يتم تقديم طلبات الترشح إلى رئيس لجنة الجدول يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وتم تحديد يوم السبت 17 / 6 / 2023 "يومًا واحدًا" لدعوة الناخبين لانتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية .

ومن الشروط الواجب توافرها بالمادتين "5 و 7" من القانون 189 لسنة 1951 وتعديلاته بالنسبة للمتقدمين للترشح "أن يكون مصري الجنسية - ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا ميلاديًا - أن يحسن القراءة والكتابة من واقع شهادة أي مؤهل أو القراءة والكتابة أمام اللجنة - أن يكون مُتمتعًا بالأهلية اللازمة القانونية لمزاولة التجارة - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بتقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة - ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بتقديم شهادة من المحكمة المختصة - يقدم طلب الترشح كتابة ممن توافرت فيهم هذه الشروط إلى رئيس لجنة الجدول ، على أن يُودع خزانة المحافظة التي يقع بدائرتها مقر الغرفة التجارية تأمينًا قدره 500 جنيه فقط لاغير عن الترشح - لا مانع من أن يتم تقديم أوراق الترشح بموجب توكيل خاص موثقًا بالشهر العقاري.