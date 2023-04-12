شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شركات الغزل والنسيج بـ31 مليار جنيه الافتتاح يوليو المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم قصة تطوير صناعة الغزل والنسيج في تليفزيون الخليج 365، لافتا أن 31 مليار جنيه رقم يبين حجم المشروع العملاق الذى تنفذه الحكومة فى شركات الغزل والنسيج والملابس على رأسها مصانع شركة مصر بالمحلة الكبرى، ثم مصانع كفر الدوار ودمياط، وهو المشروع الذى تعرض لبعض التأخير جراء جائحة كورونا ، وجراء التداعيات الاقتصادية العالمية وتعطل سلاسل الإمداد، علاوة على بعض الأخطاء الإدارية وعدم المتابعة الدقيقة لإتمام عملية الإنشاءات فى موعدها.

أضاف أن الموقف الحالى لتطوير المصانع، يتلخص فى أن مصنع 4 قارب على الانتهاء، موضحة أن حجم إنتاجية أحدث مصنع ينضم لمصانع الغزل والنسيج الجديدة تبلغ نحو 13 طن غزل يوميا، وهو مصنع 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث يضم 44 ماكينة غزل حديث، وتبلغ عدد المرادن فى الماكينة الواحدة نحو 1632، بإجمالى نحو 72 ألف مردن، لافتة إلى أن المصنع متخصص فى إنتاج وتشغيل الخيط الرفيع نمرة 77 أو 80.

وفيما يتعلق بمصنع 1 الأكبر فى العالم كشف عبد الحليم سالم ،انه جار استكمال البنية الأساسية للمصنع، بعد صرف نحو 40% من قيمة القرض البالغ نحو 572 مليون يورو من المتوقع أن تواصل شركة ريتر السويسرية شحن ثلثى الماكينات وتجهيزات المصنع فور توريد قيمتها المالية خلال العام المقبل.

كما تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرسانى الرئيسى للمصنع الذى يعد أكبر مصنع فى العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج فور تركيب الماكينات.

وحول أسباب تأخر تنفيذ مشروع تطوير الغزل والنسيج كشف الدكتور محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الاعمال العام، فى تصريحات له أن الحصول على بعض الموافقات البيئية وراء تأخر الحصول على قرض التمويل،وبالتالى التأخر عن تصنيع واستيراد كل الماكينات، موضحا أن الرئيس السيسى مهتم شخصيا بهذا الملف، وهناك متابعة يومية له كما سبق وزار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصانع ووقف على حجم العمل بها، إضافة إلى نقل بعض المصانع لعدد اخر من الاستشاريين لتنفيذها فى اسرع وقت والاستمرار فى شحن الماكينات وتركيبها.

وأضاف أن المشروع وصل تكلفته بحوالى 31 مليار جنيه فى حجم الاستثمارات بين ماكينات وإنشاءات بسبب الاختلاف فى سعر العملة، أما الـ20 مليار جنيه المتبقية فهى نتيجة المديونيات المتراكمة على الشركة، لافتا أن عملية التطوير فى شركة الغزل والنسيج بالمحلة ستنتهى بنهاية عام 2024.