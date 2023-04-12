شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: كارجاس تنجح فى تحويل 36.5 ألف سيارة للعمل بالغاز بزيادة 24% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص الوزارة على استمرار التوسع فى خطة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتي تلقى أولوية كبيرة في تلك المرحلة بما لأهميتها البالغة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية، مشيرا إلى تحقيق معدلات متميزة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو إنشاء المحطات ومراكز التحويل على مستوى الجمهورية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في ظل مايتوافر للقطاع من خبرات كبيرة في هذا المجال ووجود شركات متخصصة تعمل بأعلى درجات الكفاءة وتطور باستمرار من خدماتها.

وجاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) لإعتماد نتائج الاعمال لعام 2022 التي عقدت بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وخلال الإجتماع استعرض المهندس حسانين محمد حسانين رئيس شركة كارجاس نتائج اعمال الشركة خلال عام 2022 موضحاً تحقيق أعلى مبيعات في تاريخ الشركة بعد التوسعــات الكبيرة في إنشاء المحطات ومراكــز التحـويل بما يتسق مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الانتشار والتوسع في هذه الخدمة.

وأوضحت نتائج الاعمال نجاح كارجاس في تحويل 5ر36 ألف سيارة بزيادة 24% عن العام السابق لتتصدر نشاط التحويل في السوق المصرى بنسبة 46 % من إجمالى السيارات المحولة خلال العام، منها 4650 سيارة تم تحويلها على خطوط الانتاج بمصانع السيارات الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، علاوة على 193 أتوبيس تابعة لهيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارتى التنمية المحلية والانتاج الحربى، كما قامت الشركة بتقديم خدمات ما بعد البيع لعدد 175 ألف سيارة خلال العام.

وفى مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعى فقد شهد العام استمرار التوسع والانتشار في اقامة محطات التموين الجديدة حيث قامت كارجاس بتشغيل 64 محطة جديدة للجمهور خلال عام 2022 مما ساعد على تحقيق مبيعات وصلت إلى 419 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات بزيادة 28% عن العام السابق والتي أسهمت فى خفض إنبعاثات الكربون بقيمة 231 الف طن، وبلغت المبيعات التراكمية للشركة منذ تأسيسها 4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المضغوط.

كما حققت كارجاس نتائج متميزة في نشاط الزيوت الذى تهتم فيه بتقديم منتجات ذات جودة عالية من إنتاج شركة، bp وتخطت المبيعات من زيوت السيارات العاملة بالغاز 2760 طن على الرغم من التحديات الغير مسبوقة خلال الفترة وذلك بزيادة 12% عن العام السابق .

وفى مجال التحول الرقمى قامت كارجاس بالبدء فى تنفيذ مشروع تطبيق نظام إدارة موارد المؤسسة ERP بتكنولوجيا SAP وبلغت نسبة الانجاز فى نهاية الفترة 70 % وجارى حالياً البدء فى تجارب التشغيل، كما تم تنفيذ نظام المراقبة والتحكم الاشرافى وتحصيل البيانات عن بعد SCADA SYSTEM لمحطات الشركة حيث تم وضع 75 محطة على المنظومة وجارى إستكمال الاعمال بباقى المحطات.

كما إرتفعت ايرادات الشركة لتصل الى 2 مليار و852 مليون بزيادة 33% عن العام السابق ووصلت قيمة أصول الشركة الى 4 مليار و18 مليون جنيهاً بزيادة 13% عن العام السابق.

وفي ختام الجمعية العامة أشاد المهندس طارق الملا بما حققته شركة كارجاس من معدل انجاز في إنشاء محطات التموين بالغاز وتحقيق الانتشار لها تنفيذاً لأهداف الخطة القومية لإحلال الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ووجه التحية للعاملين بالشركة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للمساهمة في استمرار تحقيق اعلى المعدلات في هذه الخطة القومية.