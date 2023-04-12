الاقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16741 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 20020 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6953 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4466 نقطة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا