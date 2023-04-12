قرار من البنك الأهلي بشأن الفائدة على القروض الشخصية والسيارات

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن البنك الأهلي المصري قرر رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على القروض الشخصية وقروض السيارات بعد طرحه شهادتين جديدتين بسعر عائد مرتفع وقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة في آخر اجتماع له.

وقبل أيام، أعلن البنك الأهلي عن طرح شهادتين جديدتين آجال 3 سنوات بسعر فائدة مرتفع إحداهما بعائد ثابت 19% يصرف شهرياً، والأخرى عائد متدرج (متناقص) 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في الثالثة، ويصرف العائد شهرياً.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فإن طرح البنك الأهلي شهادتين جديدتين ورفع سعر الفائدة على القروض الشخصية والسيارات جاء بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% في ثاني اجتماع له خلال 2023 خلال شهر مارس بهدف كبح جماح التضخم، لتسجل الفائدة لديه 18.25% على الإيداع و19.25% للإقراض.

ويقدم البنك الأهلي القرض الشخصي للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المهن الحرة بحد أقصى يصل إلى 3 ملايين جنيه، كما يقدم البنك قروض السيارات لنفس نوعية العملاء بحد أقصى للتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه.