شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-4-2023 أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى 99.75 جنيه للشراء، و100.67 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وبمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافق 16 / 17 أبريل 2023، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع





سعر اليورو الأوروبى اليوم33.55 للشراء

33.74 جنيه للبيع





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم38.19 جنيه للشراء.

38.39 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم99.75 جنيه للشراء.

100.67 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى اليوم8.39 جنيه للشراء.

8.40 جنيه للبيع.