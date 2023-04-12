شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط 5 محاولات تهرب جمركى لطائرة لاسلكية وتليسكوب وعدد من الأسلحة والان مع تفاصيل الخبر
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 5 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 1 تليسكوب بندقية و 1 طائرة لاسلكية و 10 خنجر و 10 مطاوى و 1 جهاز طبي و 12 هاتف محمول ماركات متنوعة و 9 كيبورد آبل و 36 ماكينة قص فرو أغنام و 120 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة و 1800 قطعة ملابس جديدة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 853 الف و 230 جنيه .
وقرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركى