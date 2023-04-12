تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس.

وأمس الثلاثاء، قفز سعر جرام الذهب 40 جنيها خلال التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع مصراوي:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1473 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2210 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2525 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا نحو 2013 دولارا في الساعات الأولي من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 0.49%، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.