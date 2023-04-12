سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

جاء سعر الدولار اليوم في بنك كريد أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بينت شاشات التداول تسجيل سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشرء، مقابل 30.85 للبيع.

أظهرت شاشات التداول وصول سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وأوضحت شاشات التداول تحقيق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكان والتعمير إل 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك البركة، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح البنك الأهلي الكويتي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.