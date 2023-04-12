شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية..الأسواق تترقب التضخم الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2180 جنيها للجرام رغم انخفاض أسعار الذهب العالمية إلي مستويات 1989 دولار ، ويترقب السوق العالمي والمحلي بيانات مهمة عن مؤشرات التضخم في أمريكا





أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023عيار 21 يسجل 2180 جنيها.

عيار 18 يسجل 1870 جنيها.

عيار 24 يسجل 2490 جنيها.

الجنيه الذهب 17440 جنيها.

اونصة الذهب 1989 دولارات



أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر

أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6225 جنيها للجرام ، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 12450 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 24900 جنيها وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 49800 جنيها وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 77485 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.



أسعار الذهب في البورصة العالمية أسعار الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب عودة للارتفاع خلال تداولات أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن عانت من انخفاض بنسبة تصل إلى 1% تقريباً أمس في المعاملات الفورية، يأتي تعافي الأسعار اليوم في ظل تراجع مستويات الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية غداً الأربعاء، وفق جولد بيليون، وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.6% منذ بداية جلسة اليوم ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2002.39 دولار للأونصة.

ويحاول المعدن النفيس العودة للتداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد تسجيل الذهب أعلى مستوى منذ مارس 2022 خلال الأسبوع الماضي عند 2023.07 دولار للأونصة، وبالنسبة للدولار فقد شهد انخفاض اليوم بنسبة 0.3% وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد تسجيله أفضل ارتفاع منذ بداية الشهر خلال جلسة الأمس بنسبة 0.5% وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 102.46.