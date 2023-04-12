شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء تسجل 80 جنيها للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن بعد تحرك نحو الصعود فى تداولات الأيام الماضية بحوإلى 6 جنيهات تسليم أرض المزرعة، مع استمرار الطلب على الفراخ خلال شهر رمضان، وسجل الكيلو 71 جنيها للكيلو فى تعاملات اليوم تسليم أرض المزراعة، ويصل المستهلك بدءاً من 80 جنيها.

وكان سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة، أشار إلى هبوط ملحوظ في أسعار الكتاكيت فى المزارع ليسجل الكتكوت الأبيض 9 جنيهات مقابل 19 جنيها تقريبًا مطلع مارس الماضى بانخفاض كبير مع عودة الانضباط للمنظومة كما سجل الكتكوت الساسو 8 جنيهات والكتكوت البلدى 5 جنيهات.

وأشار إلى انخفاض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات تقريبا والفيومى 6 جنيهات والبط المولر 21 جنيها والمسكوفى 28 جنيها والبط البيور 18 جنيها، مشيرا إلى أن كافة الأسعار تشهد تغيرات يومية وفق العرض والطلب.

وأوضح سامح السيد، أن توفير الأعلاف فى الأسواق خلال ألفترة الأخيرة ساهم فى عودة الانضباط بالسوق ومن ثم شهدنا انخفاض فى الدواجن والكتاكيت وأنواع أخرى من الطيور.

أسعار البيض الأبيض فى المزرعة تسجل 105جنيهات مع زيادة معروض البيض جزئيا فى حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 105 جنيهات والبيض البلدى 98 جنيها تسليم أرض المزرعة فى حين يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها تسليم المستهلكين.