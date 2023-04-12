شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدة خدمة "كبار العملاء" بهيئة الاستثمار وخدماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إنشاء وحدة الخدمات المميزة Premier Unit بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين في أقل مدة زمنية وبأفضل جودة وإزالة البيروقراطية، ويقوم المستثمر بالانتظار لحين إنهاء خدماته مقابل رسوم تقدر بنحو 5000 جنيه (خمس آلاف جنيه).

وتقوم هذه الوحدة بتقديم جميع الخدمات التي تقدم بالمركز الرئيسي لخدمات المستثمرين بما فيها جميع الجهات المساعدة اللازمة لاعتماد العقود وهى:

· نقابة المحامين

· الرقابة المالية

· الشهر العقاري

· الغرفة التجارية

· السجل التجاري

· ضرائب الاستثمار وضرائب الشركات

وعن الخدمات التي تقدمها وحدة خدمة كبار العملاء:

1.تأسيس الشركات بكافة اشكالها القانونية (فردى- اشخاص- أموال) بالإضافة إلى المساعدة في اعداد الشهادات البنكية وشهادة عدم الالتباس وكتابة نموذج الاستعلام الأمني.

2.تأسيس الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة بعد موافقة إدارة المناطق (التحول- الاندماج- الانقسام).

3.اعتماد جميع مجالس الإدارة والجمعيات العادية.

4.اعداد المذكرات للشركات التي تستوجب العرض على السادة المستشارين القانونيين للرئيس التنفيذي للهيئة قبل الاعتماد.

5.اعتماد الجمعيات الغير عادية والاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني ومجالس الإدارة بزيادة رؤوس الأموال لجميع أنواع الاشكال القانونية للشركات (منشأة- اشخاص- أموال).

6.توصية الاقامات والتابعات وتصاريح العمل في نفس اليوم مع التأشير في جواز السفر بالإقامة.

7. توصيات الجمارك والضرائب.

8. تداولات الأسهم

9. خدمات لجان بدء النشاط والموقف التنفيذي