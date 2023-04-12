شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار واردات مصر من السيارات يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الواردات المصرية من السيارات التراجع مع بداية العام الجارى 2023، حيث سجلت الواردات نحو 100 مليون و692 ألف دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت نحو 351 مليون و481 ألف دولار فى شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 250 مليون و789 ألف دولار.

وجاءت واردات السيارات ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 179 مليون و112 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 765 مليون و700 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 586 مليون و588 ألف دولار.

وأغلقت الواردات المصرية من السيارات العام الماضي 2022 على تراجع فاق المليار ونصف المليار دولار خلال 12 شهرا، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الواردات المصرية من سيارات الركوب ليصل إلى مليار و915 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و664 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و749 مليون دولار.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي حصل الخليج 365 على نسخة منها، أن واردات السيارات كانت هي الأعلى في قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث تراجعت باقي السلع ولكن بقيم أقل، ومن بينها الثلاجات والتي بلغت قيمتها نحو 154 مليون و799 ألف دولار عام 2022، بينما كانت نحو 215 مليون و837 ألف دولار في العام السابق له بتراجع بلغت قيمته 61 مليون و38 ألف دولار، يليها الغسالات بقيمة إجمالية 33 مليون و481 ألف دولار عام 2022، مقابل 64 مليون و471 ألف دولار العام السابق له 2021، بتراجع بلغ نحو 30 مليون و990 ألف دولار.