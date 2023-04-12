تعاون بين أرامكو والشركة السعودية للقهوة لتطوير إنتاج البن في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أرامكو السعودية والشركة السعودية للقهوة – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – أمس، مذكرة تفاهم لتعاون استراتيجي غير ربحي، لتطوير إنتاج البن وصناعة القهوة في المملكة، والارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات مستدامة، لتكون علامة تجارية وطنية منافسة.

ووقع المذكرة من جانب أرامكو السعودية نائب الرئيس للشؤون العامة بالوكالة خالد الزامل، ومن الشركة السعودية للقهوة رئيس مجلس إدارة الشركة فهد النحيط، وذلك بحضور مدير إدارة التواصل والتسويق محمد زيني، ومديرة قسم المواطنة في أرامكو السعودية سارا التميمي.

وبموجب المذكرة، تواصل الشركة السعودية للقهوة ما بدأته أرامكو السعودية، خلال مبادراتها للمواطنة في دعم صناعة القهوة وتدريب مزارعي منطقتي جازان وعسير، والتوسع في تلك المبادرة، وكذلك تقديم دعم كامل لسلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة، وتقديم الاستشارات التي تعزز أفضل الممارسات لتشغيل مركز تطوير القهوة في محافظة الدائر، الذي تعمل أرامكو السعودية على إنشائه بالتعاون مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، والذي يخدم مزارعي المنطقة، إلى جانب التوسع في تسويق البن على المستوى المحلي وتصديره إلى الأسواق العالمية.

وقال الزامل: «يمثل هذا التعاون مع الشركة السعودية للقهوة منعطفا مهما لمبادرات المواطنة في أرامكو السعودية، التي تواصل إسهاماتها الملموسة في دعم مبادرات الصناعات الصغيرة، ومن ذلك البرنامج الذي أطلق في 2016 لتدريب مزارعي البن على أحدث وسائل الزراعة المستدامة لإنتاج البن في منطقة جازان، وتحسين وسائل الإنتاج والتسويق الأفضل للبن الذي يمثل جزءا من الاقتصاد والإرث السعودي. وتعزز هذه الشراكة جهود تطوير صناعة القهوة في مجالات الزراعة، والأبحاث، والابتكار، والتسويق، وتفتح المجال لتبادل الخبرات، وإكمال جهود أرامكو السعودية السابقة في تطوير صناعة القهوة السعودية، وجعلها أكثر تنافسية على الصعيد العالمي».

ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أرامكو السعودية للمواطنة والوفاء بالمسؤولية المجتمعية، خلال دعم المشاريع الصغيرة بالمملكة، إذ أطلقت ودعمت كثيرا من المبادرات والمشاريع ذات الأثر المستدام، والتي تركز على دعم الحرف والمهن اليدوية والشعبية كدعم النحالين، وصيادي الأسماك، وتطوير إنتاج التمور والصناعات التحويلية المصاحبة لها، إضافة إلى تطوير صناعات النسيج، وغير ذلك من الحرف التي تعزز الهوية الوطنية، وتسهم في المحافظة على الموروث الثقافي، وتمكن المستفيدين من العيش الكريم، والإسهام في نهضة المجتمع.

وتهدف الشركة السعودية للقهوة إلى زيادة إنتاج البن السعودي، وإبراز المملكة كموطن رئيس لإنتاج بن الأرابيكا، الذي يعد الأشهر عالميا، عبر تعزيز التقنيات المحلية المستخدمة في إنتاج البن المحلي، وتوفير التدريب اللازم للمزارعين. وتدعم «السعودية للقهوة» إنتاج البن خلال تطويره وتعزيز حضوره بين أجود أنواع البن في العالم، خلال توطين إنتاجه، وتسويقه عالميا، إلى جانب الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم الشباب من رواد الأعمال في مجال صناعة القهوة محليا.