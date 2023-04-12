أرامكو و«عمل المستقبل» تطلقان منصة الكوادر البشرية عند الطلب «مد»

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وتسعى أرامكو السعودية، وشركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال للإسهام في جهود بناء نظام اقتصادي مستدام يقوم على ربط أصحاب الكفاءات المحلية مع الشركات، لتوفير فرص وظيفية مستدامة تواكب أنماط العمل الحديثة في السوق.
وتهدف المنصة إلى تمكين وصول الكوادر البشرية المحلية من أصحاب العمل الحر والمهنيين للشركات المحلية التي تتوفر لديها فرص للتعاقد معها، كما توفر عدة حلول تعاقدية للشركات مع هذه الكفاءات لتقليل الجهود والإجراءات اللازمة للتعاقد. وتتميز هذه المنصة بتسهيل الوصول إلى الخبرات المحلية في مجالات تخصصية دقيقة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. ويعد إطلاق المنصة ثمرة للجهود المشتركة بين أرامكو السعودية ممثلة ببرنامج (تليد) المختص بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال، والتي تهدف لخلق فرص عمل مستدامة في شركات وطنية.
وتم إطلاق برنامج أرامكو السعودية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تليد) في أكتوبر 2022م ويتضمن مبادرات عديدة تستهدف تأهيل الكفاءات السعودية لتلبية احتياجات سوق العمل، وإيجاد فرص أعمال جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة، وتعزيز منظومة الأعمال. ويأتي تعاون برنامج (تليد) مع شركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال من منطلق أهداف الشركة في تطوير وتعزيز أنماط العمل الحديثة، وتمكين جاهزية منظومة العمل في المملكة لتبني التوجهات المستقبلية لأسواق العمل عالميا بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
وظائف مستدامة
- «تعد منصة الكوادر البشرية عند الطلب (مد) أحد مخرجات برنامج (تليد) التي تمثل حافزا للتغيير، حيث تهدف إلى توفير فرص وظيفية مستدامة من خلال ربط احتياجات السوق المحلي مع الكوادر الوطنية، مما يعزز بدوره إيجاد فرص عمل جديدة، ودعم بيئة الأعمال، ونهدف من خلال منصة (مد) الرقمية إلى ربط أصحاب العمل الحر والعاملين بأنماط العمل الحديثة بالفرص الوظيفية المتاحة محليا، مما يسهل لهم تحقيق دخل ثابت وفرص عمل مستدامة».
- جميل البقعاوي - النائب الأعلى لرئيس التنمية الوطنية في أرامكو السعودية.
أنماط عمل حديثة
- «نسعد في شركة عمل المستقبل بالتعاون مع برنامج أرامكو السعودية (تليد) لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تلبي تطلعات شباب وشابات الوطن من خلال سوق عمل حر يتسم بالإبداع ويواكب التغييرات في أسواق العمل حول العالم ومكملا لسوق العمل التقليدي، ويعد إطلاق منصة الكوادر البشرية عند الطلب (مد) بالتعاون مع برنامج أرامكو السعودية (تليد) مواصلة لتحقيق أهدافنا في دعم جهود تأهيل القوى العاملة المستقلة وتوظيفها في القطاع الخاص، والتوسع في استهداف أنماط العمل الحديثة، وتطوير نماذج أعمال وحلول رقمية مبتكرة تسهم في تأسيس سوق قوية وجاذبة للعمل الحر».
- المهندس بندر المحمدي - الرئيس التنفيذي لشركة عمل المستقبل.
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