مشاريع استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عنها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير منتزهات ترفيهية وحدائق وساحات متعددة الاستخدامات، ومطاعم، ومقاه، ومضامير مشاة، بمساحة 300 ألف م2، تتماشى مع مبادرة (السعودية الخضراء)، تهدف هذه المشاريع لدعم عناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مكانتها على الخارطة السياحية والترفيهية.

وأوضحت الأمانة أن المشاريع ستسهم في رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وترشيد التكاليف وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات السعوديين، إضافة إلى أن هذه المشاريع ستعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة وتوفير خيارات متنوعة لممارسة الرياضة.

وأكدت الأمانة سعيها عبر إطلاق المشاريع الاستثمارية لتعزيز البعد السياحي والترفيهي المتنوع للمنطقة وأنها تعمل على استنساخ هذه التجربة في مواقع أخرى، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مفهوم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة، وكفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.