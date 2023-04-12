مشاريع استثمارية

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وأوضحت الأمانة أن المشاريع ستسهم في رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وترشيد التكاليف وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات السعوديين، إضافة إلى أن هذه المشاريع ستعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة وتوفير خيارات متنوعة لممارسة الرياضة.
وأكدت الأمانة سعيها عبر إطلاق المشاريع الاستثمارية لتعزيز البعد السياحي والترفيهي المتنوع للمنطقة وأنها تعمل على استنساخ هذه التجربة في مواقع أخرى، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مفهوم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة، وكفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.
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