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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 5 ملايين ريال قيمة عقد استثماري لمدة خمسة وعشرين سنة، وقعته أمانة منطقة القصيم لإنشاء فندق بمدينة بريدة، وذلك ضمن برامجها التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، التي تهدف إلى التكامل في توفير الخدمات وتحسين جودة الحياة. ويقع الفندق الاستثماري على طريق عمر بن الخطاب شمال مدينة بريدة، على مساحة (1800) متر مربع. ودعت أمانة القصيم المؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة على منصة الاستثمار البلدي (فرص)، التي تطرحها أمانة المنطقة في مجالات الاستثمار الصحي والسياحي والرياضي والتجاري ومشاريع التسوق.

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