احتساب فوري للعمالة الوطنية لمنشآت النطاق الأخضر مطلع مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة «الاحتساب الفوري» للعمالة الوطنية في برنامج نطاقات المطور للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر الملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وذلك ابتداء من تاريخ 1 مايو 2023. وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من حرصها على رفع نسب الالتزام ببرنامج حماية الأجور لدى منشآت القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين فيها والاستقرار التنظيمي لديها. وتستهدف المبادرة المنشآت الملتزمة ببرنامج حماية الأجور لمدة تزيد عن ستة أشهر وكذلك التي رفعت نطاقها حديثا إلى النطاق الأخضر عبر برنامج نطاقات المطور. ويعد برنامج حماية الأجور وبرنامج نطاقات المطور من أهم مرتكزات التحول الاستراتيجي للوزارة والتي تتماشى مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير السوق ورفع كفاءته، عبر التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاما، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية الخاصة ببرنامج نطاقات المطور، ومنها: إنماء وإنجاح خطة الوزارة في إيجاد العديد من الفرص للمواطنين والمواطنات في مجالات العمل المختلفة، إضافة لقرارات التوطين ومضاعفة سعة الإنتاج المحلي السنوي على مستوى المملكة كافة.

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