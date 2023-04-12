شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الهندسية: تخصيص 150 مليار جنيها لدعم القطاعات الإنتاجية خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن الوضع الاقتصادي الحالي صعب في العالم أجمع وأن استمرار الحكومة في مبادرات دعم الصناعة مثل مبادرة الـ 150 مليار جنيها لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 11 % فقط يعتبر خطوة مهم لدعم مسيرة الإنتاج.

وأكد المهندس أحمد عبد الجواد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الافراج عن الخامات الإنتاجية في السلع الهندسية يساهم في عودة انتظام العملية الإنتاجية، وهذا يساهم بصورة مباشرة في توفير احتياجات السوق المصري الداخلي، وكذلك توفير الإنتاج الوطني للتصدير، مما يساهم في تحقيق خطة الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق 100 مليار دولار.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة انتظام الافراج عن المستلزمات الإنتاجية للقطاع الهندسي بوصفه أحد أهم القطاعات الإنتاجية خاصة أنه يدخل في قطاعات أخرى ويتقاطع مع أغلب القطاعات التنموية، كما طالب بتوفير العملة الصعبة لاستيراد المعدات الهندسية وخطوط الإنتاج، وذلك لضخ طاقات إنتاجية جديدة عبر هذه الخطوط.

وشدد "عبد الجواد" على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

واوضح أن زيادة الصادرات الهندسية تبدأ من خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية وتوفير احتياجات الصناعة.

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر فبراير 2023 بنسبة 6.3% حيث بلغت 348 مليون دولار فى مقابل 327 مليون دولار فى فبراير 2022.

وقال التقرير الشهرى للمجلس التصديري، إن الصادرات الهندسية سجلت انخفاض طفيف في أول شهرين من 2023 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2022 بنسبة هبوط 0.5% حيث بلغت الصادرات 626.2 مليون دولار فى 2023 مقابل 629 مليون دولار لنفس الفترة عام 2022.