شكرا لقرائتكم خبر إنشاء 80 ألف غرفة خلال 5 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف أمين أمانة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، المهندس فهد البليهشي، عن التوجه لإنشاء 80 ألف غرفة خلال السنوات الـ5 المقبلة، لمقابلة نسب الإشغال المتزايدة لتحقيق رؤية 2030 لاستضافة 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج، لافتا إلى جملة من المشروعات العملاقة بمنطقة المدينة المنورة كمشروع رؤى المدينة، ومدينة المعرفة، إضافة إلى كثير من المشروعات.

وأشار البليهشي خلال حديثه في الجلسة الثانية من منتدى منافع الأول، تحت عنوان (الخطط المستقبلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة وتكاملها مع رؤية 2030)، إلى التوجه نحو أنسنة المدينة عبر إنشاء مسارات مشاة ومشروع الدراجات والحافلة السياحية وحافلات النقل، لافتا إلى انطلاق جولة (الهليكوبتر) خلال هذا العام، حول بعض المواقع المختارة كإضافة نوعية جديدة.

ولفت إلى مخطط للصرف الصحي ومجاري السيول، وأنه يجري العمل على تمديد 15 تقاطعا لتسهيل الحركة المرورية وانسيابية الخدمات.

وذكر، أن 2000 موقع تاريخي أو تراثي يجري العمل على تطويرها، إضافة إلى استحداث 10مسارات تاريخية قد تم العمل على ربطها مع المواقع التاريخية والتراثية، منوها الى تخصيص 100 موقع ذات أولوية عالية لتطويرها، لتتحول إلى مواقع تثري تجربة الزائر والسائح.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، أن الهدف الأساس من إنشاء الهيئة، هو الارتقاء بكل الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن والزوار وسكان مدينة مكة المكرمة، حيث تبدأ بالخدمات الخاصة بالضيافة والإعاشة والنقل والترفيه والثقافة والتاريخ والإثراء وغيرها من الخدمات.

وقال الرشيد: أطلقنا مشاريع مميزة مثل: حافلات مكة، وهو أول مشروع يطلق على مستوى المملكة كمشروع نقل عام بهذه الجودة، الهدف الرئيس منه تخفيف الكثافة في المنطقة المركزية.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن العمل جار حاليا على إنشاء كثير من المراكز التي تهتم بتطوير هذه التجربة، منها: مركز إثراء تجربة الزائر، وتعزيز الأماكن التي يمكن أن يزورها، بتقديم خدمات مختلفة بالتعاون مع هيئة السياحة، بحيث يكون بقاء الزائر أطول وتجربته ثرية، كذلك نعمل على توحيد خدمات النقل، لتكون خدمة متكاملة.