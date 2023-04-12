شكرا لقرائتكم خبر عبدالله كامل: ملتزمون باستثمار المكانة المقدسة لمكة والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، وتشريف نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، منتدى «منافع» في نسخته الأولى، بالمقر الرئيس للغرفة التجارية بمكة المكرمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبدالله بن صالح كامل، الالتزام بتحقيق الرؤية التي وضعتها منافع وهي استثمار المكانة المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى العالم لتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال، ومنطلقا للمعرفة والإبداع المتعلقين بالعالم الإسلامي والمعرفة الإسلامية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد، أن منتدى «منافع» يهدف إلى دعم الشراكة الواعدة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية التي ستسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتعزيز مكانتهما المقدسة، كما تحظيان بدور كبير في دعم «برنامج صنع في السعودية» الهادف إلى تحفيز الصناعات الوطنية من خلال «صنع في مكة» و»صنع في المدينة» كعلامات صناعية؛ لتثري تجربة ضيوف الرحمن وتعزز نفاذ المنتجات الوطنية إلى مختلف أنحاء العالم.

من جانب آخر، بين أبوعتيق أن صناعة الوجهات أحد أبرز التوجهات التنموية التي تميزت بها هذه المرحلة التحولية الجديدة؛ لذا نشهد تنوعا في الوجهات، التي تجعل من الوجهة الأم تتعدد وتتباين فيه التجارب الثرية، مبينا أن أهم الوجهات في المملكة، مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث كرمنا الله بشرف خدمة ضيوف الرحمن.

بدوره، استعرض المشرف العام على مركز الدراسات والبحوث بالغرفة التجارية بمكة المكرمة أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ملخص تقرير اقتصادي بعنوان «مدن العالم الإسلامي في المؤشرات العالمية»، الذي أعده مركز الدراسات والبحوث بغرفة مكة، واحتلت فيه مدينة الدوحة المرتبة الأولى كأفضل مدينة للأعمال في العالم الإسلامي، محققة المركز الـ11 في مؤشر مدن الأعمال العالمي بمجموع نقاط 88.7، ويتضمن مؤشر مدن الأعمال العالمي على 4 مؤشرات فرعية، هي: المجتمع، والاقتصاد، والبيئة التشغيلية، والجاذبية.

وشهدت أعمال المنتدى جلستين، إحداهما بعنوان «الخطط المستقبلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة وتكاملها مع رؤية 2030»، ودور مدن في تمكين الصناعة بالمدينتين المقدستين، والأخرى بعنوان «دور القطاع الخاص في تنمية مدينتي مكة والمدينة ، تناولت تجربة الاستثمار الناجحة للجهات في المدينتين وخطط التوسع المستقبلية.

ويعد منتدى «منافع» أحد المشاريع التي تترجم أهداف الاتفاقية الثلاثية منافع التي جمعت غرفة مكة المكرمة وغرفة المدينة المنورة والغرفة الإسلامية؛ بهدف تحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة مركز جذب لفعاليات الأعمال، وتوفير أدوات دولية دائمة للترويج لجميع مخرجات الشراكة عالميا.