شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 85 مشروعا بقطاع الإسكان فى الجيزة بتكلفة 2.3 مليار جنيه خلال 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة 42 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 787 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 9 وحدات إجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة اسعاف، 37 وحدة صحية، 556 فصل دراسي، 66 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 مركز تنمية أسرة، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 41 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مركز شباب، 42 مجمع خدمات حكومية، 34 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 95 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210 كم، وإنشاء 7 أسواق، 8 مواقف، علاوة على 42 مشروع كهرباء.