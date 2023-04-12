شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 85 مشروعا بقطاع الإسكان فى الجيزة بتكلفة 2.3 مليار جنيه خلال 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تخصيص 2.3 مليار جنيه لقطاع الإسكان بمحافظة الجيزة في خطة 22/2023 لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ويبلغ عدد المشروعات التنموية فى هذا القطاع 85 مشروعًا، إلى جانب تنفيذ 54 مشروعًا في قطاع التعليم العالي، و14 مشروعا تنمويا فى مجال التعليم قبل الجامعى.

وأشار التقرير إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل لـ557 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 22/2023 تبلغ 76 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة 42 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 787 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 9 وحدات إجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة اسعاف، 37 وحدة صحية، 556 فصل دراسي، 66 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 مركز تنمية أسرة، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 41 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مركز شباب، 42 مجمع خدمات حكومية، 34 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 95 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210 كم، وإنشاء 7 أسواق، 8 مواقف، علاوة على 42 مشروع كهرباء.