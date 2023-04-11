أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 11-4-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-4-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.091 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.091 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 422.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.59%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 205.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 90.7 مليون جنيه، 127.8 مليون جنيه، 73.9 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 17011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 20367 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 7030 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 4496 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 3541 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1258 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، عدد 500 ألف سهم، 500 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 11.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 100 ألف سهم، 537 ألف سهم، 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 500 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومستشفى النزهة الدولي 14524 سهم، 18236 سهم، على التوالي، واشترت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 40 ألف سهم.

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، شراء 5.3 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الإثنين.

مدينة غرناطة

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة ستطرح مدينة غرناطة على الشركات ذات الخبرة الكبيرة في إدارة وتشغيل المناطق التجارية والترفيهية والخدمية، بما يحقق مستهدفات الشركة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول استثماريًا طبقًا لخطتها الاستراتيجية المعلنة وتعظيم العائد الاقتصادي والمالي لها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة لتطوير مدينة غرناطة الواقعة بحي مصر الجديدة لإحيائها وإعادة تشغيلها.

الإسماعيلية الجديدة

قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، إنه جاري البدء في إجراءات نقل ملكية أرض الشركة محل العقد المسجل برقم (683) لسنة 1990 شهر الإسماعيلية بمساحة 1411 فدان طبقًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وهذه الإجراءات يصعب تحديد وقت أو فترة زمنية للانتهاء منها مع محافظة الإسماعيلية والشهر العقاري بالإسماعلية، مضيفة أنه لا يوجد أي استحداث على الخطة المستقبلية المعلنة لتطوير إيرادات الشركة.

هيرميس

قالت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، إنه تم إتمام عملية التخارج من تواجدها المباشر في عمان، وستظل الشركة ملتزمة بتقديم خدماتها لقاعدة عملائها من المؤسسات، والتي تشمل تقديم خدمات التداول بشكل غير مباشر، والتغطية البحثية بالإضافة إلى تقديم خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وذلك عبر مراكز الشركة الإقليمية، منوهة إلى أن تأثير عملية التخارج على القوائم المالية لعام 2023 محدود.

بنك قطر الوطني الأهلي

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، وحقق بنك قطر الوطني الأهلي، ارتفاعًا في مجموع الأصول إلى 525 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الودائع 442.7 مليار جنيه، وبلغت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء 230.7 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 4.7 مليار جنيه مقارنة مع 2.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 114%.