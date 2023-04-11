’’التموين‘‘ تحدد حصة الأفراد بالسلع التموينية.. تعرف على أسعار مقررات إبريل 2023

الشارقة - اميمة ياسر - حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة الفرد ضمن قائمة السلع التموينية على البطاقة التموينية.

وتصرف الوزراة 2 كيلو سكر للفرد وبحد اقصى 8 كيلو على البطاقة لـ 4 افراد ونصيب الفرد من الزيت عبوة 800 ملي، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، أما بالنسبة للأرز 2 كيلو للبطاقة الذى يتعدى عدد أفرادها ثلاثة أفراد و1 كيلو للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن ذلك.

وحددت التموين أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023، مؤكدة أنها مساوية لأسعار هذه السلع في الأشهر الماضية من دون زيادة أو تحريك، وتأتى الأسعار على النحو التالي:

السكر المعبأ كيلو جرام بسعر 10.5 جنيه.

الشاي الناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

القهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

الزيت الخليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

أرز معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

كيس المكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيهات.

عدس مجروش (أصفر) 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

الفول المعبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

الدقيق المعبأ ورقيا أو عبوة بلاستيكية 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

المسلى الصناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

الصلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

المربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك وزن 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

الجبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

المسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

صابون الغسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

صابون التواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

لبن جاف (بودرة) 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

عبوة خل 5% 900 مللي بسعر 5 جنيهات.

کيس ملح طعام وزن 300 جرام بسعر جنيه واحد.

بار (قالب) حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

بسكويت (يويوز) سادة بسعر جنيه واحد.

بسكويت (يويوز) ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت (تومورو) أنواع 3 جنيهات.

بسكويت (بوو) أنواع 3 جنيهات.

الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

علبة مرقة الدجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.