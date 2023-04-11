شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد فى مصر اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم في مصر وذلك لأهم ما شهدته أسواق المعادن الثمينة في مصر والبورصة العالمية وكذلك تطورات سوق المال في مصر وأداء الحكومة والمجموعة الاقتصادية.

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، يليه قطاعي الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 2.1%، وصعد قطاعي السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%.

أداء البورصة المصرية

كما ارتفعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، ثم قطاعي البنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.091 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 422.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.59%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.90%.





سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 84.74 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.35 دولار. ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة، المكاسب الأسبوعية الثالثة لها على التوالي، للمرة الأولى خلال عام 2023، بلغت نسبتها نحو 6.6%. وفيما يتعلق بالعوامل الرئيسية الداعمة لارتفاع أسعار النفط تضمنت الأتى قرار دول أوبك + بإجراء خفض إضافي طوعي على إنتاجها مقداره نحو 1.7 مليون ب/ي خلال الفترة (مايو - ديسمبر ( 2023، بهدف دعم استقرار سوق النفط العالمي. وأيضا انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية للأسبوع الثاني لها على التوالي، وبشكل أكبر من المتوقع بلغ نحو 3.7 مليون برميل، وانخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ ديسمبر 1983 وهو نحو 371.2 مليون برميل.

تطورات سوق الذهب شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء منتصف تعاملات اليوم ارتفاع ملحوظ بحوالي 15 جنيها ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2180 جنيها للجرام رغم انخفاض أسعار الذهب العالمية إلي مستويات 1989 دولار. أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2180 جنيها. تطورات سوق الذهب عيار 18 يسجل 1870 جنيها. عيار 24 يسجل 2490 جنيها. الجنيه الذهب 17440 جنيها. اونصة الذهب 1989 دولارات.

أسعار السبائك الذهب اليومأسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6225 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 12450 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 24900 جنيها وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 49800 جنيها وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 77485 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة. أسعار الذهب اليوم في البورصة العالمية شهدت أسعار الذهب عودة للارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن عانت من انخفاض بنسبة تصل إلى 1% تقريباً أمس في المعاملات الفورية، يأتي تعافي الأسعار اليوم في ظل تراجع مستويات الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية غداً الأربعاء، وفق جولد بيليون، وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.6% منذ بداية جلسة اليوم ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2002.39 دولار للأونصة. ويحاول المعدن النفيس العودة للتداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد تسجيل الذهب أعلى مستوى منذ مارس 2022 خلال الأسبوع الماضي عند 2023.07 دولار للأونصة، وبالنسبة للدولار فقد شهد انخفاض اليوم بنسبة 0.3% وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد تسجيله أفضل ارتفاع منذ بداية الشهر خلال جلسة الأمس بنسبة 0.5% وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 102.46.

سوق النفط