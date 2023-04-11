شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء "المقاولات" والتعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، يليه قطاعي الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 2.1%، وصعد قطاعي السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%.

كما ارتفعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، ثم قطاعي البنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.091 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 422.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.59%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 205.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 90.7 مليون جنيه، 127.8 مليون جنيه، 73.9 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 17011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 20367 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 7030 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 4496 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 3541 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1258 نقطة.