شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة وادى النيل للمقاولات بقيمة 14مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية بحجم تداول 14ألف سهم بقيمة 14 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات).

كما تم تنفيذ صفقتين على شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة بحجم تداول 300 ألف سهم بقيمة 10.5مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على شركة تك-ميرج مقاولون ومطورون بحجم تداول 9 آلاف سهم بقيمة 9 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.045مليون سهم بقيمة 41 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.091 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 422.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.59%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 205.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 90.7 مليون جنيه، 127.8 مليون جنيه، 73.9 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 17011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 20367 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 7030 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 4496 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 3541 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1258 نقطة.