شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة محمد ماهر من رئاسة شركة "برايم" قبل عمومية عزل مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على الاستقالة المقدمة من محمد ماهر من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس، اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، كما وافق على قبول الاستقالة المقدمة من شاهيناز فودة من عضوية المجلس، وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة باجتماعها المقبل يوم 2 مايو المقبل، لاعتماد التشكيل الجديد.

أضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أنه تم الموافقة على تعيين محمد عبد المنعم عياد رئيسًا لمجلس الإدارة-غير تنفيذي، مع استمرار حسن فريد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومحمد علي إبراهيم عضوًا بمجلس الإدارة ممثلًا عن شركة إيجبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية-غير تنفيذي.

وكان الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا رقم 807 لسنة 2023، بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية محمد ماهر، بعقد الجمعية العامة العادية خلال شهر بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار، لإعمال اختصاصها المقرر قانونًا، وإدراج أية بنود إلى جدول الأعمال يراها المساهمون الذين يملكون نسبة 5% من رأس المال، إعمالًا للمادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبمراعاة المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وحظر رئيس الرقابة المالية، مجلس إدارة شركة برايم اتخاذ أية قرارات أو إجراءات جوهرية تؤثر على حقوق المساهمين أو الشركة خلال تلك الفترة.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التصديق على محضر الجمعية العامة العادية في 8 مارس الجاري، المقدم للهيئة تنفيذًا للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة رقم 505 لسنة 2014، بشأن متطلبات التصديق على محاضر اجتماعات مجالس الإدارة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992.