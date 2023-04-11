شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 16851 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 20177 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 6971 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 4477 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3539 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما: الدولية للأسمدة والكيماويات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، عدد 500 ألف سهم، 500 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 11.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 100 ألف سهم، 537 ألف سهم، 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 500 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومستشفى النزهة الدولي 14524 سهم، 18236 سهم، على التوالي، واشترت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 40 ألف سهم.

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، شراء 5.3 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الإثنين.

في سياق منفصل قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة ستطرح مدينة غرناطة على الشركات ذات الخبرة الكبيرة في إدارة وتشغيل المناطق التجارية والترفيهية والخدمية، بما يحقق مستهدفات الشركة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول استثماريًا طبقًا لخطتها الاستراتيجية المعلنة وتعظيم العائد الاقتصادي والمالي لها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة لتطوير مدينة غرناطة الواقعة بحي مصر الجديدة لإحيائها وإعادة تشغيلها.

فيما قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، إنه جاري البدء في إجراءات نقل ملكية أرض الشركة محل العقد المسجل برقم (683) لسنة 1990 شهر الإسماعيلية بمساحة 1411 فدان طبقًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وهذه الإجراءات يصعب تحديد وقت أو فترة زمنية للانتهاء منها مع محافظة الإسماعيلية والشهر العقاري بالإسماعلية، مضيفة أنه لا يوجد أي استحداث على الخطة المستقبلية المعلنة لتطوير إيرادات الشركة.

وقالت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، إنه تم إتمام عملية التخارج من تواجدها المباشر في عمان، وستظل الشركة ملتزمة بتقديم خدماتها لقاعدة عملائها من المؤسسات، والتي تشمل تقديم خدمات التداول بشكل غير مباشر، والتغطية البحثية بالإضافة إلى تقديم خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وذلك عبر مراكز الشركة الإقليمية، منوهة إلى أن تأثير عملية التخارج على القوائم المالية لعام 2023 محدود.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، وحقق بنك قطر الوطني الأهلي، ارتفاعًا في مجموع الأصول إلى 525 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الودائع 442.7 مليار جنيه، وبلغت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء 230.7 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 4.7 مليار جنيه مقارنة مع 2.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 114%.