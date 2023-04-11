تراجع بسعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، حيث هبط الجرام 10 جنيهات مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع مصراوي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2003 دولارات في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 0.60%، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.