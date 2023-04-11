شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقى رئيس شركة هانيويل والان مع تفاصيل الخبر
كما أشارت إلى عدد المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال مؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ نوفمبر الماضي ومن بينها "مبادرة حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" والتي تستهدف تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية بأفريقيا، ومبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية".
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق أهداف وثيقة ملكية الدولة.
ومن جانبه صرح خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل؛ أن الشركة لديها مشروعات متعددة مع الحكومة المصرية في ملفات المدن الذكية وكفاءة استخدام الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تمتلك الشركة عدد من المشروعات في مجالات إعادة التدوير والتحول الرقمي والوقود الحيوي، موضحًا أن الشركة تخطط لتوسيع تعاونها مع الحكومة المصرية في مجالات التدريب ورفع الكفاءة وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة.
وحضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، ومن شركة هانيويل؛ أحمد صالح، المدير العام لشمال أفريقيا، وحاتم الديب، المديرالاقليمي لقسم حلول الطاقة بشمال أفريقيا.