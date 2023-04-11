وزير الإسكان يلتقى سفير جمهورية كازاخستان لعرض التجربة العمرانية المصرية

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القاهرة - سامية سيد - سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة يشيد بالتجربة العمرانية المصرية وبما أنجزته فى وقت قياسي

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التنمية العمرانية.

واستعرض وزير الإسكان، أهم ملامح التجربة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء فى إنشاء المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، لمضاعفة رقعة المعمور المصرى، وشق الطرق والمحاور للوصول إلى مناطق التنمية الجديدة، وتوفير الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من عناصر النهضة العمرانية.

من جانبه أشاد سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، بالتجربة العمرانية المصرية، وما تم تحقيقه من إنجاز فى عموم الدولة المصرية فى زمن قياسي، وخاصة فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن جمهورية كازاخستان لها تجربة مشابهة فى إنشاء عاصمة جديدة للدولة، وهى "استانا"، بدلاً من العاصمة القديمة "ألماتي"، وقد حققنا نجاحا كبيرا في الانتقال إلى العاصمة الجديدة، مثلما تفعل الدولة المصرية حالياً.

ونقل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، دعوة نائب رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، ووزير الخارجية، للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمشاركة فى منتدى استانا الدولى، والذى سيتم عقده في شهر يونيو المقبل بالعاصمة بمدينة استانا، وسيضم ممثلى الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، ورجال الأعمال، وكبار الشخصيات، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الدول، وإيجاد فرص الاستثمار فى المجالات المتعددة