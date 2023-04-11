شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقر أسعار الذهب في مصر مستهل تداولات اليوم الثلاثاء عند 2160 جنيها لعيار 21 في حين شهد سعر الذهب عالمياً هبوطا دون مستوى 2000 دولار لتسجل الأونصة اليوم وقت صياغة هذه السطور 1996 دولارا.

أسعار السبائك اليوم

أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6185 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 12370 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 24740 جنيها وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 49480 جنيها وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 76941 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1850 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

اونصة الذهب 1996 دولارات

أسعار الذهب عالمياً مستهل

تراجعت أسعار الذهب للتداول ما دون المستوى 2000 دولار للأونصة مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد بيانات التوظيف الأمريكية الأفضل من المتوقع التي صدرت الأسبوع الماضي التي زادت من احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ويأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% وشهدت تسجيل أعلى مستوى منذ مارس 2022 عند 2032.07 دولار للأونصة، واستقرت التداولات معظم فترات الأسبوع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة

تقرير الوظائف الحكومي عن القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة عن شهر مارس أظهر ارتفاع في أعداد الوظائف الجديدة بمقدار 236 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة المعدلة 326 ألف، كما تراجع معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%، وساهمت البيانات في عودة التوقعات إلى التزايد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ إلى رفع الفائدة مجدداً خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، وأظهرت أداة مراقبة البنك الفيدرالي احتمال بنسبة 63.4% أن البنك متجه لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واحتمال بنسبة 36.6% بتثبيت أسعار الفائدة، وفق gold Bullion.

أدت هذه الاحتمالات إلى تماسك الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ليضغط بشكل سلبي على الذهب ويدفعه إلى التداول تحت المستوى 2000 دولار للأونصة مع بداية الأسبوع، وشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية تذبذب خلال تداولات اليوم الاثنين بالقرب من مستويات اغلاق الجمعة الماضية، بينما قد سجل انخفاض بنسبة 0.8% خلال الأسبوع الماضي وهو الانخفاض الأسبوعي السادس على التوالي.