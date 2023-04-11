سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "المال" أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة .

في بنك بلوم مصر، وصل سعر الدولار أمام العملة المصرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حقق الدولار في بنك القاهرة سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

في بنك مصر سجل سعر الدولار: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

قال بنك قناة السويس إن سعر الدولار أمام العملة المصرية وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك البركة أمام العملة المصرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

قدّر بنك الإسكندرية سعر الدولار أمام العملة المصرية بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.