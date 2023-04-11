شكرا لقرائتكم خبر عن 404 ملايين دولار واردات مصر من القمح فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من القمح ارتفاعا ملحوظا فى بداية العام الجارى 2023، حيث اشارت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الواردات المصرية من القمح ارتفعت لتسجل نحو 404 ملايين و818 ألف دولار فى شهر يناير الماضى، مقابل 366 مليونا و534 ألف دولار فى شهر يناير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 38 مليونا و284 ألف دولار.

وأضافت بيانات الجهاز، أن واردات القمح جاءت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 874 مليونا و401 ألف دولار فى يناير الماضى، بينما كانت نحو مليار و173 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 299 مليون دولار.

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد رصدت أن إجمالى الواردات المصرية من القمح ارتفع مؤخرا لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 444 مليونا و556 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 248 مليونا و319 ألف دولار فى شهر أغسطس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 196 مليونا و237 ألف دولار.

وفى نوفمبر الماضى بلغ إجمالى واردات مصر من روسيا نحو 428 مليونا و48 ألف دولار، مقابل نحو 391 مليونا و577 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 36 مليونا و471 ألف دولار.