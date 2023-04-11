شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط": 210 مشروعات ضمن خطة المواطن الاستثمارية فى محافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم ضمن خطة المواطن الاستثمارية بالمحافظة يصل إلى 210 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 22/2023 تبلغ 2.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8% عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وقال التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، أن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم بلغ 66 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين مليون نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم التى تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة فى إنشاء 2 وحدة اجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية، 19 نقطة اسعاف، 63 وحدة صحية، 809 فصول دراسية، 80 مدرسة، 6 مراكز تنمية أسرة، 5 محطات مياه شرب، 63 مشروع صرف صحى، 10 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 68 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 68 مركز شباب، 20 مجمعات خدمات حكومية، 33 مكتب بريد، 8 نقاط شرطة، 11 سوقا، 8 مواقف، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 35 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 390 كم، بالإضافة إلى إنشاء 2 مركز تأهيل لذوى الهمم.

وأوضح التقرير، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الفيوم فى خطة 22/2023 تتمثل فى رصف طرق محلية بحوالى 205.7 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 27.5 مليون جنيه لتحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية فى هذا القطاع 114 مشروع، وفى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى من المستهدف تنفيذ 14 مشروعا تنمويا منها إنشاء جامعة الفيوم الأهلية.