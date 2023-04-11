تعرف على الترتيب العام للسيارات الأكثر ترخيصا خلال مارس 2023

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير الأخير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، أن ماركة شيرى قد احتلت لأول مرة فى تاريخ سوق السيارات المركز الاول فى الترتيب العام، وذلك خلال شهر مارس 2023، حيث سجلت ترخيص حوالى 1067 مركبة من حيث عدد المركبات المرخصة والتى تم التأمين عليها إجباريا عليها.

وجاء فى المركز الثانى ماركة شيفرولية 970 والمركز الثالث ماركة نيسان 812 المركز الرابع ماركة مرسيدس 649 وفى المركز الخامس ماركة بى واى دى 538 وفى المركز السادس ماركة سوزوكى 516 مركبة وفى المركز السابع ماركة كيا 485 وفى المركز الثامن ماركة ام جى 485 وفى المركز التاسع ماركة سكودا 457 وفى المركز العاشر ماركة هيونداى 406 مركبات.

يذكر أن التقرير خلال شهر فبراير 2023 قد أوضح أن ماركة شيفورولية قد تصدرت الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 969وفى المركز الثانى شيرى 629 والمركز الثالث سوزوكى 532 المركز الرابع مرسيدس 490 وفى المركز الخامس نيسان 459 وفى المركز السادس اسكودا 336 مركبة وفى المركز السابع بى واى دى 313 وفى المركز الثامن ام جى 313 وفى المركز التاسع كيا 283 وفى المركز العاشر هيونداى 262 مركبة.