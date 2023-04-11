ارتفاع المخزون التجارى النفطى 35 مليون برميل ليصل لـ2803 ملايين برميل

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهر يناير 2023 بمقدار 91 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.201 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك" أنه يتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهرى فبراير ومارس 2023 ليصل إلى 9.356 مليون برميل يوميا.

وفى تطور أخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار حفارة واحدة خلال شهر يناير 2023 ليبلغ عددها 693 حفارة.

وذكر التقرير، ارتفاع المخزون التجارى النفطى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال شهر يناير 2023 بمقدار 35 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 2803 مليون برميل بينما انخفض المخزون الاستراتيجى بمقدار 1 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 1503 ملايين برميل.