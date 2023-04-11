غزل المحلة: صادرات الشركة كانت تصل لـ22 دولة حول العالم بخلاف المناطق الحرة

القاهرة - سامية سيد - يتواصل العمل فى انجاز مشروعات الغزل والنسيج الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتى ستضم مصانع 1 الأكبر فى العالم والذى يجرى استكمال الإنشاءات الخاصة به وتوصيل المرافق، بجانب مصنعى 4 و6 ضمن مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ذكرت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة على موقعها الرسمى أن مصانع الشركة 8 مصانع غزل قطن ذات وتضم 7مصانع غزل حلقى بإجمالى عدد مرادن 355984 ومصنع واحد غزل طرف مفتوح بإجمالى عدد مرادن 1752.

بجانب مصنعين زوى خيوط ( رفيع – سميك ) بإجمالى عدد مرادن 22240 مردن زوى حلقى، 16576 مردن زوى 2×1 تصدر لنحو 22 دولة بخلاف المناطق الحرة، وهى أمريكا – الدنمارك – إيطاليا – السعودية – الإمارات – الأردن – تركيا – إنجلترا – فرنسا – المانيا – أسبانيا – البرازيل – أستونيا – اليونان – السويد – البرتغال – المجر – منطقة حرة العامرية – منطقة حرة مدينة نصر- الجزائر – قبرص – النرويج – نيجيريا – لاتفيا.

يشار إلى أنه كان إجمالى معدل الإنتاج اليومى للمصانع 100 طن خيوط بحسب موقعها الرسمى منها الخيوط فرد ومزوية ( خام ومحروق ومحرر ومحروق محرر ومشمع ومبيض ونصف مبيض ومصبوغ حسب طلب العملاء).