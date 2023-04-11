شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من البترول الخام تتراجع إلى 216 مليون دولار مع بداية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الواردات المصرية من البترول الخام فى شهر يناير الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2022، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 216 مليونا و300 ألف دولار، مقارنة بنحو 254 مليونا و600 ألف دولار فى شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 38 مليونا و300 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات البترول الخام جاءت ضمن قائمة أهم واردات الوقود والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 988 مليونا و214 ألف دولار فى يناير الماضى، مقابل 837 مليونا و824 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 150 مليونا و390 ألف دولار.

وقدرت بيانات الجهاز إجمالى الصادرات المصرية من الوقود نحو 17 مليارا و22 مليون دولار عام 2022، ارتفاعا من 12 مليارا و781 مليون دولار فى العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و240 مليون دولار.

وأوضحت بيانات الجهاز، أن صادرات الغاز الطبيعى المسال كانت فى صدارة ترتيب الصادرات المصرية من الوقود، حيث استحوذ على 10 مليارات و41 مليون دولار فى نهاية عام 2022، مقابل 3 مليارات و903 ملايين دولار عام 2021، بزيادة بلغت نحو 6 مليارات و138 مليون دولار، بينما كانت صادرات البترول الخام نحو 3 مليارات و39 مليون دولار عام 2022، ثم المنتجات البترولية وكانت صادرتها بقيمة 2 مليار و960 مليون دولار، وأخيرا الفحم وبلغت صادراته 49 مليونا و968 ألف دولار.