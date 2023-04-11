شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مليون دولار زيادة فى صادرات مصر من الأسمدة بداية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من الأسمدة بقيمة بلغت 38 مليون دولار فى شهر يناير الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2022.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، أن صادرات الأسمدة جاءت ضمن أهم الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع، والتى تضمنت صادراتها كلا من العجائن ومحضرات غذائية متنوعة، وبلغت قيمتها 96 مليونا و327 ألف دولار فى شهر يناير الماضى، مقابل 68 مليونا و859 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 27 مليونا و468 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات أدوية محضرات صيدلة وبلغت قيمتها 22 مليونا و55 ألف دولار فى يناير الماضى، مقابل 14 مليونا و542 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 7 ملايين و513 ألف دولار.

وشهد عام 2022 ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة بشكل ملحوظ، حيث سجلت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 50.2%.

وتصدرت فرنسا قائمة أعلى عشر دول استيرادًا للأسمدة من مصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لها 326.4 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة 325.1 مليون دولار، ثم البرازيل 250.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 223.2 مليون دولار، ثم الهند 207.1 مليون دولار، ثم رومانيا 151.2 مليون دولار، ثم اليونان 117.3 مليون دولار، ثم تركيا 108.3 مليون دولار، ثم اسبانيا 98.6 مليون دولار، وأخيرًا بنجلادش 95.8 مليون دولار.