شكرا لقرائتكم خبر عن طابع بريدي ووحدات مجانية في اليوبيل الفضي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خلال شهر ابريل الجارى باليوبيل الفضى بمرور 25 عامًا على نشأته، وذلك عن طريق إصدار طابع بريدى للجهاز وإصدار كود مجانى موحد #5*155* يمنح المستخدمين هدايا مجانية من خلال مقدمى الخدمات بدءًا من اليوم وحتى غدا الثلاثاء.

أنشئ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى عام 1998 تحت مسمى مرفق الاتصالات بهدف إدارة وتنظيم مرفق الاتصالات وفى عام 2003 ومع دخول أكثر من مقدم خدمة للسوق المصرى سواء فى خدمات المحمول أو بخدمات الانترنت الثابت صدر قانون الاتصالات رقم 10 بتغيير مسمى مرفق الاتصالات ليصبح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأسند اليه مهمة إدارة وتنظيم سوق الاتصالات والاضطلاع بمهام منح التصاريح والتراخيص اللازمة للمشغلين ومقدمى خدمات الاتصالات، ومراقبة السوق للتأكد من تطبيق معايير المنافسة العادلة، وجودة الخدمات، والحفاظ على حقوق المستخدمين.

حصل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على شهادة الأيزو 9001 فى نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصرى وذلك من قبل إحدى كبرى جهات الاعتماد الدولية JAS-ANZ، ويأتى ذلك فى إطار توجه الجهاز لتطبيق المعايير الدولية فى طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات مع الشركات المرخص لها العمل بالسوق المصرى.

وعلى مدار 25 عام، قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بطرح أربعة أجيال لخدمات التليفون المحمول بالسوق المصرى، وعمل على تعظيم عوائد الدولة من خلال جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار بسوق الاتصالات المصرى، حيث أصدر الجهاز 86 رخصة لشركات محلية وعالمية تعمل فى مجالات خدمات الاتصالات اللاسلكية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وخدمات الانترنت ونقل البيانات وخدمات التليفون الثابت وتأجير البنية التحتية، كما اعتمد الجهاز منذ نشأنه 34 ألف نوع لأجهزة الاتصالات ما بين أجهزة محمول وراوتر وغيرها من الأجهزة.

وكما كان للجهاز دور فعال فى المساهمة فى إتاحة بخدمات الاتصالات، حيث قام الجهاز بتوفير التغطية بخدمات التليفون المحمول من خلال عدة مشروعات بتكلفة 3 مليار جنيه ممولة من خلال صندوق الخدمة الشاملة، وذلك لتغطية عدد 55 طريق رئيسى و75 منطقة من المناطق المحرومة والنائية بخدمات التليفون المحمول، فضلًا عن توفير التغطية بخدمات المحمول لعدد 622 قرية من القرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى “حياة كريمة”. ويعد صندوق الخدمة الشاملة هو الصندوق المعنى بتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية.

ومن جانب آخر فقد انتهج الجهاز استراتيجية لحماية حقوق المستخدمين واتخذ مجموعة من الإجراءات والتى من شأنها تمكين المستخدمين ومنحهم الحرة الكاملة فى اختيار مقدمى الخدمات، كما أصدر الجهاز قائمة بحقوق مستخدمى خدمات الاتصالات خلال مراحل الحصول على الخدمات (الاشتراك والاستخدام والتحاسب) بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم.

هذا وقد قام الجهاز بتنفيذ استراتيجية حماية حقوق المستخدمين من خلال ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول هو تعزيز طرق التواصل مع مستخدمى خدمات الاتصالات وتيسير وتعدد قنوات تقديم الشكاوى الخاصة بالخدمات، حيث يعد مركز تلقى الشكاوى بالجهاز بمثابة مركز لتصعيد الشكاوى ضد شركة الاتصالات فى حالة عدم إمكانية حل الشكوى من خلال الشركة، وقد تم تطوير مركز الاتصال وزيادة طاقته الاستيعابية كما قام الجهاز بتعزيز القنوات التى يمكن من خلالها تقديم الشكاوى، حيث يمكن للجهاز تلقى شكاوى المستخدمين من خلال الخط الساخن 155، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز أو تطبيق التفاعلى My NTRA ومن خلال أرقام الواتساب ومنصات وسائل التواصل الاجتماعى التابعة للجهاز.

المحور الثانى هو منح حرية الاختيار للمستخدمين فى الاشتراك أو إلغاء الخدمات، قام الجهاز بتحديث خدمة نقل الأرقام والتى يمكن من خلالها انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة، كما قام الجهاز بتحديث آليات التنقل بين مقدمى خدمات الانترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أى تكاليف إضافية لعملية التنقل، وأطلق الكود الموحد المجانى #155* للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

المحور الثالث هو دمج جميع فئات المجتمع وتيسير حصولهم على الخدمات، حيث أطلق الجهاز العديد من المبادرات لدعم ذوى الهمم خلال مراحل الحصول على الخدمات، كخدمة مركز الاتصال لتلقى وحل شكاوى مستخدمى الاتصالات من ذوى الهمم بتقنية مكالمات الفيديو، وإطلاق خط محمول بتخفيض 50% على باقات المحمول للمكالمات والإنترنت، وإلزام شركات الاتصالات بتهيئة أفرعهم ومنافذهم لتكون مناسبة لحركة ذوى الهمم داخل تلك الفروع. كما أطلق الجهاز العديد من المبادرات لدعم المستخدمين من كبار السن، كإتاحة إجراءات التعاقد على خدمات الإنترنت المنزلى والتليفون الأرضى من المنزل للمستخدمين من كبار السن فوق 60 عامًا دون أية رسوم إضافية ودون الحاجة للتوجه لفرع الشركة، كما قام الجهاز بتخصيص كود موحد #1234* للمستخدمين من كبار السن ليتيح طلب خدمة العملاء مجانًا، حيث يتم الرد على عملاء كبار السن بعد طلب الكود من خلال رسالة تفيد انه سيتم الاتصال بهم خلال 15 دقيقة فقط، وذلك تيسيرًا على المستخدمين من كبار السن لضمان وصول الخدمات بشكل سهل وميسر.