شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: توجيه 1.2 مليار جنيه لقطاع النقل بمحافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 28%، بمحافظة بنى سويف عام 22/2023، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 885 مليون جنيه بنسبة 20,6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 658,9 مليون جنيه بنسبة 15,3% ثم الإسكان 488,5 مليون جنيه بنسبة 11,4%، ثم قطاع التعليم قبل الجامعي 322,2 مليون جنيه بنسبة 7,5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 745 مليون جنيه بنسبة 17,2%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف 66 قرية ويبلغ عدد المستفيدين 838 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 6 وحدت اجتماعية، 12 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة اسعاف، 42 وحدة صحية، 780 فصل دراسي، 82 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 66 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 65 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 29 مركز شباب، 12 مجمعات خدمات حكومية، 26 مكتب بريد، 12 نقطة شرطة.