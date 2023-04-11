شكرا لقرائتكم خبر استمرار فرض رسوم إغراق لواردات الخليج من بطاريات السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس باستمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق لواردات دول مجلس التعاون الخليجي على منتج بطاريات السيارات.

واعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من مدخرات (جماعات) كهربائية ذات سعة من 35 أمبير أن كانت مستطيلة أو مربعة بالرصاص والحامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس (بطاريات السيارات).

وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية باستمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج (بطاريات السيارات).

وأوضح المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية فيصل المهيدب، أن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناء على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.