شكرا لقرائتكم خبر شاكر: لا تشريعات في قطاع المعارض والمؤتمرات دون الرجوع للمستثمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أمجد شاكر، أنه لن يتم فرض تشريعات وتنظيمات دون الرجوع للمستثمرين بالقطاع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولين والمستثمرين في قطاع المعارض والمؤتمرات بالرياض، وناقش الفرص الاستثمارية التي يحظى بها القطاع في ظل ما يشهده من نمو كبير في ظل رؤية السعودية 2030.

واستهدف اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة المعارض والمؤتمرات ضمن سلسلة اللقاءات الرمضانية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، القضايا والموضوعات التي تهم القطاع وتسليط الضوء على الفرص التي يحظى بها القطاع.

ونوه الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم اللقاء، مبينا أهميته في إتاحة الفرصة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بقطاع المعارض والمؤتمرات، متناولا الخطوات التي تتخذها الهيئة وتستهدف تطوير القطاع وجعله جاذبا للمستثمرين. وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة نايف الراجحي أن قطاع المعارض والمؤتمرات يشهد نموا كبيرا في ظل مسارات رؤية السعودية 2030 التي فتحت مجالات واسعة لجميع القطاعات التجارية والاقتصادية، مشيدا بالمشاركة الكبيرة في اللقاء الذي يبين أهميته، معربا عن أمله في أن تسهم المناقشات في الخروج بمرئيات تدفع مسيرة النمو.

وقال الراجحي «ستتضاعف أعداد المعارض المحلية والدولية بالمملكة، خلال السنوات المقبلة، خصوصا بعد تلاشي وانحسار وباء كورونا الذي أثر كثيرا على هذا القطاع». بدوره بين رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات بالغرفة عبدالكريم العقيل أهمية اللقاء في مناقشة الموضوعات التي تهم قطاع المعارض والمؤتمرات، موضحا أن الجهود متواصلة لتطوير القطاع بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية.