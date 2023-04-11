شكرا لقرائتكم خبر المياه الوطنية والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي»، وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك، وتفعيل مهام وأعمال كفاءة ترشيد المياه لدى الجهات الحكومية، وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال بين الطرفين.

ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه المهندس فهاد الدوسري.

وأوضح الشبل أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تفعيل مهام وأعمال كفاءة وترشيد المياه لدى الجهات الحكومية، إضافة إلى التعاون لإطلاق العديد من المبادرات الوطنية التي تعنى بالتوعية وترشيد استهلاك المياه.

من جانبه، بين الدوسري أن المذكرة ستعزز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق الشراكة من أجل الحفاظ على الثروة المائية.