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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للسيارات الكهربائية ستبني مصنع بطاريات جديدا في شنغهاي، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من العام المقبل. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الشركة أعلنت ذلك خلال مراسم توقيع على المشروع في شنغهاي. وتابعت أن «تسلا» ستصنع وحدة تخزين الطاقة واسعة النطاق لبطاريات «ميجاباك»، في المنشأة الجديدة، التي تضيف مصنعا ضخما للشركة للسيارات الكهربائية، في شنغهاي وتعمق استثمارها في الصين. ومن المقرر أن يبدأ البناء في الربع الثالث من هذا العام وسيبدأ المصنع في العمل في الربع الثاني من عام 2024.

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