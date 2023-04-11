برنامج تجربتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال، سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في نيوم، بحضور رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، ورئيس مجلس شباب الأعمال سعد المعجل، بمشاركة عدد كبير من قطاع الأعمال والمهتمين.

ودعا الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر شباب وشابات الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في نيوم، مؤكدا أن فريق العمل على استعداد تام لتدريبهم وتأهيلهم على احتياجات المشروع المستقبلية، مبينا أن مشروع نيوم صمم ليكون دائم التطور والاستقصاء لكل ما هو جديد إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن مراحل تنفيذ المشروع متعددة وتتطلب إمكانيات مختلفة في كل مرحلة.

وأكد أن نيوم تعد حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030، لتقود برنامج الشركة الجريء والطموح، لتكون محركا اقتصاديا، ومركزا عالميا للابتكار ومشاريع الأعمال لبناء المستقبل.

من جانبه أوضح المعجل الدور المتنامي للمجلس في تطوير رواد أعمال المستقبل من أبناء المنطقة، برصد خبراتهم وأفكارهم وابتكاراتهم ليجسدها في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.